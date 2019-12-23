И.о. посла США в Украине после Тейлора останется Кристина Квин

Нового постоянного посла назначат через несколько месяцев.

И.о. посла США в Украине после Тейлора останется Кристина Квин
Кристина Квин
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Временным поверенным США в Украине после Уильяма Тэйлора, который уходит в отставку, станет его заместительница Кристина Квин.

Об этом рассказал сам Тэйлор , отвечая на вопросы во время онлайн-трансляции в фейсбуке.

"Когда я приехал сюда шесть месяцев назад, я знал, что я здесь временно. И моя заместительница Кристина Квин - очень хорошо квалифицирована и готова вести дела дальше. Она будет руководить посольством в течение нескольких месяцев, пока следующий посол не будет назначен и утвержден Сенатом", - сказал Тэйлор.

По его словам, новый постоянный посол США в Украине - очень достойный человек, который с нетерпением ждет приезда в Украину. Его уже готовят к должности.

Напомним, что Кристина Квин уже руководила посольством несколько недель в период между отставкой посла Мари Йованович и назначением временного поверенного Уильяма Тэйлора.

Перед этим она больше шести лет работала в посольстве США в Париже исполняющей обязанности заместителя главы миссии / министра-советника по экономическим вопросам.

Квин также раньше работала на разных должностях в посольствах США в Таиланде, Великобритании, РоSSии, Филиппинах и в миссии США в Европейском союзе.

В Государственном департаменте США Квин работала над вопросами отношений с ЕС и двусторонних отношений со Словенией.

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