ВАКС арестовал имущество бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Щербины, – СМИ

В частности, были арестованы телефоны и компьютеры.

ВАКС арестовал имущество бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Щербины, – СМИ
Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд арестовал некоторое имущество, изъятое во время обыска экс-начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на источники среди правоохранителей.

"Арестованы телефоны и компьютерная техника", – сказал он.

Также было арестовано и другое имущество, которое изъяли детективы НАБУ.

Напомним, 3 декабря НАБУ провело обыск у близкого соратника главы ГБР Романа Трубы Игоря Щербины после того, как он вместе со своим знакомым пытались продать закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тысяч долларов и уже успели получить половину суммы.

Президент Владимир Зеленский назвал задержанного накануне детективами НАБУ Игоря Щербину правой рукой директора ГБР Романа Трубы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Щербину под стражу и в качестве альтернативы установить залог в размере 3,6 млн гривен.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что задержанный за взятку в 150 тысяч долларов Игорь Щербина не работал ни официально, ни неофициально в Государственном бюро расследования.

5 декабря ВАКС арестовал Щербину с правом залога в более чем два миллиона гривен.

6 декабря Высший антикоррупционный суд взял под стражу с альтернативой залога в 576 300 гривен предпринимателя, которого следствие считает пособником бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины.

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