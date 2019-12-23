Суд ограничил доступ посетителей на апелляцию главного подозреваемого в убийстве Шеремета

Следователи хотят предотвратить повторение пятничных стычек.

Фото: Макс Левин

Киевский апелляционный суд ограничил доступ посетителей на рассмотрение апелляции по мере пресечения для Андрея Антоненко (Riffmaster), главного подозреваемого в убийстве Павла Шеремета.

На него разрешили пустить только 35 человек - по количеству посадочных мест, сообщает корреспондент LB.ua.

Решение было принято судом по ходатайству следователя Национальной полиции.

Апелляцию адвокатов Антоненко должны были рассмотреть еще 20 декабря, но заседание перенесли из-за неявки прокуроров.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

По этой же причине 20 декабря не рассмотрели апелляцию второй подозреваемой, Юлии Кузьменко. После переноса заседания ее несколько часов не могли увезти обратно в изолятор из-за сопротивления группы поддержки. В конце концов полиции и Национальной гвардии пришлось применить силу, чтобы создать коридор и вывести Кузьменко из зала заседаний.

Напомним, что, по версии следствия, Антоненко руководил действиями членов группы, которую считают исполнителем убийства Павла Шеремета. Он якобы распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт, выбрал время убийства, а потом 20 июля 2016 года вместе с Юлией Кузьменко пришел на место преступления.

Самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением, якобы заложила Кузьменко, но Антоненко находился рядом.

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