Новый глава Института нацпамяти не намерен менять команду

Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович настроен работать со старой командой и не намерен ее менять.

Об этом он заявил во время своей первой пресс конференции, передает "Укринформ".

"Я не получил ни одного заявления об увольнении, если имеется в виду, хотят люди со мной и дальше сотрудничать. Более того, я не услышал ни одного устного намерен об увольнении. Для меня это вообще не сама цель менять команду. Если люди готовы работать под те программные направления и приоритеты, которые были озвучены в интересах Украины, то мы будем это делать ", - сказал Дробович .

Он также подчеркнул, что команда УИНП является очень профессиональной.

Дробович также назвал основные приоритеты работы на следующие пять лет: продолжение декоммунизации, работа с учебными заведениями, усилия на международной арене по признанию Голодомора геноцидом украинского народа, а также - противодействие роSSийской агрессии.

"Огромная часть по декоммунизации - это создание архива репрессивных органов. На следующий год заложено на создание архива чуть более 50 млн гривен. Общая стоимость этого архива 550 млн гривен. Сейчас есть выделенное помещение, имеет около 10 тыс. кв. м, но затем оно будет увеличено до 19 000 кв. м. И это будет один из крупнейших открытых документальных архивов репрессивных органов в Европе ", - подчеркнул Дробович.

Говоря, о сотрудничестве с Минобразования он отметил, что оно будет касаться в первую очередь учебных заведений, а именно - университетов и школ. В частности, Институт нацпамяти продолжит работу по разработке методологических и наглядных материалов - инфографики, видеоконтента и т.п.

"О признании Голодомора геноцидом, то мы имеем несколько идей, как усилить свои позиции в этом плане. И вторая часть этого приоритета - это консолидация усилий украинских ученых и вообще решения ключевых спорных вопросов, которые существуют. Мы изменим нашу внутреннюю позицию, чтобы нам было легче завершить это дело ", - подчеркнул Дробович.

Он также отметил, что в январе-феврале Институт проведет несколько стратегических сессий, на которых будет изменен состав коллегии, а затем будет представлена более подробная стратегия на эти пять лет.

Напомним, 4 декабря Кабмин назначил нового руководителя УИНП - эту должность занял Антон Дробович, доцент кафедры культурологии Национального педагогического института имени Драгоманова. Он также является руководителем образовательных программ мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и экспертом по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.