Суд приговорил диверсанта "ЛНР" к 9 годам тюрьмы за подготовку теракта

Он готовил теракт в Харькове в 2016 году.

Сватовский районный суд приговорил диверсанта террористической организации "ЛНР" Виктора Шаткова ("Мордвин") к 9 годам тюрьмы за подготовку террористических актов в отношении украинских государственных и общественных деятелей. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

"По материалам Службы безопасности к 9 годам лишения свободы приговорен главарь террористическо-диверсионной группы, который по заданию роSSийских спецслужб готовил террористические акты в отношении украинских государственных и общественных деятелей", - сказано в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали его в Харькове в июле 2017 года.

Во время проведения обысков по местам жительства и пребывания диверсанта правоохранители изъяли 600 граммов гексогена, 5 электродетонаторов, пистолет "Вальтер" с глушителем к нему, более 100 патронов калибра 9 мм, средства связи, а также квадрокоптер.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

В ходе следствия установлено, что задержанный в течение 2014-2016 годов принимал активное участие в террористической деятельности "ЛНР" с позывным "Мордвин". Он был командиром подразделения в террористической структуре "КГБ ЛНР" (имела такое название в 2014 году).

Кроме того, находясь в составе 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР, злоумышленник совершал нападение на позиции украинских военных в Дебальцево.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в этот период он был завербован представителями Главного управления Генштаба РФ и двумя представителями Народной милиции ЛНР (гражданин РФ Кудрин Д. И., позывной "Хулиган" и гражданин Украины Дерусов С. Г., позывной "Одесса" ).

От них злоумышленник получил задание осуществить ряд терактов на подконтрольной украинской власти территории. Приехав в Харьков в 2016 году, "Мордвин" начал подготовку к выполнению задачи - совершение подрыва автомобиля с газовыми баллонами в общественном месте.

Кураторы сразу сообщили ему о допустимости жертв среди мирного населения.

Как запасной вариант рассматривалось использование квадрокоптера для дистанционного сброса взрывчатки на место пребывания представителей органов государственной власти Украины.

После задержания террорист сообщил сотрудникам украинской спецслужбы о существовании так называемого черного списка.

В него были включены государственные и общественные деятели, которых планировали ликвидировать спецслужбы РФ для устрашения патриотически настроенного актива, дестабилизации общественно-политической ситуации и искусственного обострения внутриполитических противоречий.

Приговором Сватовского районного суда Луганской области "Мордвин" признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса, и приговорен к 9 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, 20 декабря сообщалось, что боевик "ЛНР" получил 10 лет тюрьмы за попытку диверсии на железной дороге.

Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии 30 км осуществил инициацию устройства сигналом с мобильного телефона. Однако, контрразведчики заранее заменили взрывное устройство на муляж, благодаря чему диверсию удалось предотвратить.

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