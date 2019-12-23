В Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Хашогги вынесли пять смертных приговоров

Имена осужденных не называют.

В Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Хашогги вынесли пять смертных приговоров
Джамаль Хашогги
Фото: Стоп-кадр видео

В Саудовской Аравии пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги приговорили к смертной казни.

Об этом сообщает Reuters.

Еще трое фигурантов дела получили в общей сложности 24 года лишения свободы.

Имена осужденных не называют. Но отмечается, что советнику короля Сауду Кахтани, который также находился под следствием, обвинений предъявлено не было и он был освобожден.

Напомним, проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября прошлого года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак.

Турецкая власть заявила, что журналиста жестоко убили в консульстве. Местная генпрокуратура по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Его задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело журналиста было расчленено и уничтожено.

Саудовские власти отрицали обвинения и утверждали, что Хашогги покинул здание через черный ход и что его выход просто не попал на камеры видеонаблюдения. Однако, под сильным давлением мирового сообщества, Саудовская Аравия признала, что Хашогги был убит.

США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги.

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