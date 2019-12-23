Пристайко заявил, что вопрос Крыма нужно решать вне Минского процесса

"Это и без того усложняет бесконечно сложные переговоры в Минске".

Пристайко заявил, что вопрос Крыма нужно решать вне Минского процесса
Фото: Макс Левин

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что вопросы относительно аннексированного Крыма нужно решать другими механизмами, а не в рамках Минского процесса. Об этом министр рассказал в интервью "Укринформу".

"Если быть прагматичным, то вопрос востока надо решить теми механизмами, которые специально сфокусированы на востоке. Крымские проблемы – другими механизмами. Там тоже есть механизмы. Просто те, которые применяются в отношении востока, так называемый Минский процесс, по моему мнению, следует оставлять в таком состоянии, как он есть. Переговоры и без того непростые", - заявил Пристайко.

Он также отметил, что власти Украины беспокоятся, что Крым все еще находится под оккупацией и путь выхода из этого не согласован, поэтому политики берутся за любые возможности, в частности, те, что есть в Минске. Однако это "и без того усложняет бесконечно сложные переговоры в Минске".

Напомним, экс-заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль ранее заявляла, что с РФ необходимо выходить на переговоры по деоккупации Крыма и не позволять ей снимать этот вопрос с повестки дня.

В октябре президент Владимир Зеленский признал отсутствие формулы деоккупации Крыма, но при этом сказал, что предложит обсудить тему Крыма в "нормандском формате".

9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", по итогам которой Зеленский сообщил, что вопрос Крыма подробно не обсуждался. Президент также заявил, что возвращение по формуле "всех на всех" будет проходить в отношении тех захваченных лиц, которые удерживаются на территории Украины и оккупированных территориях Донбасса. Следующий этап - арестованные в РоSSии и в Крыму.

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