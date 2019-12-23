Адвокат по делу Шеремета опроверг доказательство о "принте" Антоненко

Защитник опубликовал скриншоты с видео трансляции ATR во время блокады Крыма.

Адвокат по делу Шеремета опроверг доказательство о
Фото: Макс Левин

Адвокат одного из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Влад Добош опубликовал фото, которые, по его словам, опровергают причастность к преступлению Андрея Антоненко (Riffmaster).

Об этом Добош сообщил в фейсбуке.

"Прилагаю скрины с брифинга и добавляю видео и фото реального человека! То видео, где он зафиксирован, и это явно не Рифмастер!" - написал адвокат.

Он также добавил скриншоты с видеозаписи трансляции крымскотатарского телеканала ATR во время блокады Крыма в ноябре 2015 года. На одном из них - мужчина в толстовке с принтом, как у Антоненко. Однако, лицо этого мужчины не похоже на подозреваемого.

Отметим, что одно из доказательств, на котором основывается обвинение, - сходство принтов верхней одежды Антоненко

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва машины в центре Киева.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве - это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко и ветеран АТО Андрей Антоненко. Кроме них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Организатором убийства следствие считает Антоненко (Риффмастер), увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям. Подробнее об этом деле читайте в материале LB.ua "Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?"

13 декабря суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Антоненко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов
Нефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотникиНефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотники
На западной границе Украины образовались километровые очередиНа западной границе Украины образовались километровые очереди
Из-за столкновений под Радой задержали 26 человекИз-за столкновений под Радой задержали 26 человек
Блок рекламы


Похожие новости
"Я не верю!": на Майдане в Киеве проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь"Я не верю!": на Майдане в Киеве проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь
Акция в защиту подозреваемых в убийстве Шеремета прошла в ДнепреАкция в защиту подозреваемых в убийстве Шеремета прошла в Днепре
В МИД опровергли угрозу отмены безвиза для украинцевВ МИД опровергли угрозу отмены безвиза для украинцев
Ялтинского блогера Гайворонского выдворили из оккупированного Крыма, - адвокатЯлтинского блогера Гайворонского выдворили из оккупированного Крыма, - адвокат
ГПУ обновила группу прокуроров по делу об убийстве ШереметаГПУ обновила группу прокуроров по делу об убийстве Шеремета
В киевском суде произошли стычки при попытке вывести подозреваемую в убийстве ШереметаВ киевском суде произошли стычки при попытке вывести подозреваемую в убийстве Шеремета
Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и РябошапкуПодозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку
Прокуроры не пришли на заседание по апелляции подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии КузьменкоПрокуроры не пришли на заседание по апелляции подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома подозреваемого по делу об убийстве Шеремета АнтоненкоПолиция обнародовала подробности выноса мины из дома подозреваемого по делу об убийстве Шеремета Антоненко
Адвокат подозреваемой в деле Шеремета Кузьменко подал апелляциюАдвокат подозреваемой в деле Шеремета Кузьменко подал апелляцию
Последние новости
Подгружаем последние новости