В декабре лишь два нардепа приняли участие в 100% голосований Рады

Восемь парламертариев пропустили 90% голосований.

В декабре лишь два нардепа приняли участие в 100% голосований Рады
Фото: Макс Требухов

Комитет избирателей Украины проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в декабре.Так, в декабре 51 нардеп принял участие лишь в половине голосований, при этом восемь народных избранников пропустили 90% голосований, из них трое - не проголосовали ни разу за месяц.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ в фейсбуке.

"Несмотря на то, что в ноябре были введены штрафы для тех, кто систематически не голосовал на пленарных заседаниях, проблема низких показателей участия в голосованиях отдельных депутатов пока все еще актуальна", - отмечается в сообщении.

Так, в декабре нулевые показатели голосований зафиксированы у Любови Шпак ("Слуга народа"), Романа Иванисов (внефракционный) и Виталия Данилова ("Батькивщина"). По данным электронной системы Рады, все трое нардепов не были зарегистрированы на заседаниях в течение месяца. Причины их отсутствия на сайте Рады не указаны.

Также в списке депутатов, которые почти не голосовали: Антон Яценко ("За будущее"), принял участие в 0,19% голосований; Вадим Столар (ОПЗЖ), 7%; Игорь Палица ("За будущее"), 9%; Александр Абдуллин ("Батькивщина"), 9%; Андрей Деркач (внефракционный), 9%.

"Штрафы за неучастие в голосованиях позволят несколько сэкономить бюджетные деньги, но в целом проблемы не решат. Ведь нужно учитывать, что в списке наименее активных депутатов, как правило, находятся достаточно состоятельные политики, для которых отсутствие двух-трех десятков тысяч гривен в месяц принципиально не изменит ситуации, а потому не станет стимулом голосовать чаще", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель .

Вместе с тем, в Раде есть два нардепа, которые приняли участие в 100% голосований, это - Руслан Князевич ("Европейская солидарность"и Александр Бакумов ("Слуга народа". Еще 21 политик принял участие в 98-99% голосований.

Всего в декабре состоялось 532 голосования.

Напомним, 30 октября вступил в силу Закон №196-IX, который предусматривает введение штрафов для депутатов, которые систематически не голосуют в Раде и не посещают заседания.

В ноябре, по данным КИУ, все заседания Рады посетили 299 депутатов. В октябре самые высокие показатели посещаемости были у "Слуг народа" (92%), "Европейской солидарности" (87%) и "Голоса" (86%).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов
Нефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотникиНефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотники
На западной границе Украины образовались километровые очередиНа западной границе Украины образовались километровые очереди
Из-за столкновений под Радой задержали 26 человекИз-за столкновений под Радой задержали 26 человек
Блок рекламы


Похожие новости
Суд арестовал шесть элитных авто экс-нардепа МикитасяСуд арестовал шесть элитных авто экс-нардепа Микитася
Комитет Рады по свободе слова обратится в ГБР из-за обысков "Думской"Комитет Рады по свободе слова обратится в ГБР из-за обысков "Думской"
Экс-нардепа подозревают в получении компенсации 360 тыс. гривен за жилье при наличии у него квартиры в КиевеЭкс-нардепа подозревают в получении компенсации 360 тыс. гривен за жилье при наличии у него квартиры в Киеве
Вопрос земли снят с повестки Рады до Нового годаВопрос земли снят с повестки Рады до Нового года
Боевики "ЛНР" приняли "закон о границе" с претензией на всю Луганскую областьБоевики "ЛНР" приняли "закон о границе" с претензией на всю Луганскую область
Арахамия назвал происходящее у Рады "спектаклем"Арахамия назвал происходящее у Рады "спектаклем"
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
Аграрный комитет Рады собрался в закрытом режимеАграрный комитет Рады собрался в закрытом режиме
"Нацкорпус" подрался с полицией возле Верховной Рады"Нацкорпус" подрался с полицией возле Верховной Рады
СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости