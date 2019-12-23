Порошенко требует немедленного созыва СНБО из-за газовых договоренностей

«Европейская Солидарность» потребует немедленного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны и введение санкций против прямых поставок газа из РоSSии. Об этом сказал пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина».

По его словам, уже известно о пяти компаний, которые напрямую заключили соглашения с «Газпромом», и эти соглашения являются "исключительно политическими, а не коммерческими".

«Мы сегодня получили сообщение и от украинских СМИ - «Интерфакс»,«Лига», и от роSSийских - «Эхо Москвы» и другие, о том, что уже пять украинских компаний заключили соглашения на прямые поставки газа из РФ на украинский рынок. Причем, хочу подчеркнуть, что это не коммерческие контракты. Эти контракты - политические. Путин своей пятой колонне продает газ со значительной скидкой для того, чтобы от сверхприбылей на газовом рынке Украины финансировались эти политические партии, и для подрыва основ государственности Украины», - убежден политик.

«Безусловно, это вопрос национальной безопасности. И наша политическая сила будет требовать немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из РФ », - заявил лидер «Европейской Солидарности».

«Это газовая игла. И, к сожалению, мы можем сказать, что это является результатом тайных переговоров, которые состоялись в Париже. Мы пересекли в этом смысле те «красные линии», о которых очень громко предупреждали люди накануне Парижа», - сказал Петр Порошенко.

Он также добавил, что хотел бы предостеречь от снисходительного восприятия сути договоренностей по транзиту газа. «Якобы наша газотранспортная система останется на ходу, не заржавеет, Европа останется с газом, Украина останется игроком», - отметил он.

Петр Порошенко отметил, что доходов от транспортировки 40 млрд куб. метров газа, о которых договорились, украинская сторона не получит, потому что это фактически уровень безубыточности.

«Но ситуация намного хуже и намного сложнее», - подчеркнул пятый Президент Украины.

«В Украине в начале газовых переговоров были абсолютно все козыри: теплая зима; переполненные хранилища газа. Буквально в день подписания соглашения вступали в действие санкции Соединенных Штатов Америки против строительства «Северного потока-2», которые бы остановили строительство. И это уже было решение компаний-подрядчиков, строительство будет остановлено», - пояснил он.

Порошенко также напомнил, что были арестованы и начиная с 1 января взимались бы дивиденды, которые выплачивал «Газпром» в нескольких юрисдикциях - Великобритании, Нидерландах, Швейцарии. «Деньги «Газпрома» были бы автоматически перечислены в НАК «Нафтогаз-Украина». Те же почти 3 млрд долларов», - добавил он.

«К чему мы пришли в конце концов? Мы не зафиксировали, что поставки газа осуществляется по европейским правилам. Последние пять лет четко вся Украина стояла на этих позициях», - отметил он.

При этом Порошенко также отметил: «С какого-то перепугу мы отказались от дальнейших исков против «Газпрома». Вы можете делать что угодно, но если мы до 2017 года выиграли 3 млрд долларов, то с 2017 года по 2019 год - те же аргументы и те же юридические последствия. Речь идет о миллиардах долларов, которые дополнительно должны поступить НАК «Нафтогаз».

Он отметил, что в соседней Польше происходила подобная ситуация, и там чиновники сделали такой же шаг, отказавшись от исков к «Газпрому». «В конце концов они оказались в тюрьме. Я твердо убежден, что такая же судьба может ожидать и тех, кто сейчас будет играть на поле «Газпрома», - сказал он.

«Подчеркиваю, что если вы один раз отказались от данного иска по правилам Стокгольмского арбитража - вы не имеете права возвращаться к ним», - констатировал Петр Порошенко.