"Я не верю!": на Майдане в Киеве проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь
Коллеги Риффмастера считают, что дело шито белыми нитками.
Музыкальный марафон "Белыми нитками" проходит на Майдане Незалежности в Киеве. Более 20 групп и исполнителей, а также волонтеры и ветераны боевых действий на Донбассе выступают в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Музыкальный марафон стартовал в полдень и продлится до 22:00, сообщает корреспондент LB.ua.
Организаторы и участники акции под лозунгом "Я не верю! Кто следующий?" считают, что Андрей Антоненко (Riffmaster), Юлия Кузьменко и Яна Дугарь несправедливо удерживаются за решеткой. Они убеждены, что имеющиеся доказательства вины подозреваемых не выдерживают никакой критики.
Организаторы усматривают в этом деле политическую окраску и преследования и давление на активный слой общества. Вместе с тем, они подчеркивают, что мероприятие не является политическим событием: участников просили не приносить на акцию политическую символику.
В марафоне заявлены 24 исполнителя и спикера. Среди них - "Мотор'ролла", "Фиолет", "Мандри" Сергей Танчинец ("Без Обмежень"), Karna, Vlasna, "Нумер 482", TaRuta, "Пирятин", Pushkin Klezmer Band & Toporkestra, Pidkaura, Иван Леньо и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Брати Станіслава", Соня Сотник, Сергей Кузин, Анатолий Вексклярский, Александр Пипа (экс-басист "Воплей Видоплясова", участник @Traktor).
Несмотря на дождливую погоду, сотни человек присоединились к акции. К вечеру их число значительно возросло.
Ранее сообщалось о похожих акциях в Харькове и Днепре.
Андрей Антоненко, которого прокуроры считают главным подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета, - украинский музыкант и ветеран АТО. Песня Антоненко и группы Riffmaster "Тихо прийшов, тихо пішов" считают негласным гимном Сил Специальных операций ВСУ.
Андрей Антоненко родился в 1971 году в Киеве. Окончил музыкальную школу по классу цимбал и Культурно-просветительское училище по специальности "дирижер самодеятельного хора", преподаватель игры на гитаре.
В 1989-м основал трэш-метал группу "Лепрозорий". С конца 1990 до 1996 года играл в трэш-метал группе ADEM, в 1996 году основал рок-группу DAZ Machine, которая существовала до 2003 года.
С 2003 года Андрей Антоненко создал группу Riffmaster и стал ее солистом.
В 2004 году Riffmaster вместе с Александром Положинским записали песню "Земля" про события, которые происходят на территории Украины.
Впервые в зону АТО попал в 2015 году, когда поехал к украинским военным выступать вместе с Сашком Положинским. В 2017 году он подписал контракт с ВСУ, стал сержантом. Периодически выступал с концертами.
Поддерживал бойкот украинскими артистами выступлений в стране-агрессоре, а также запрет железнодорожного сообщения между Украиной и РФ.