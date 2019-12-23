"Я не верю!": на Майдане в Киеве проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь

Коллеги Риффмастера считают, что дело шито белыми нитками.

Музыкальный марафон "Белыми нитками" проходит на Майдане Незалежности в Киеве. Более 20 групп и исполнителей, а также волонтеры и ветераны боевых действий на Донбассе выступают в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Музыкальный марафон стартовал в полдень и продлится до 22:00, сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Организаторы и участники акции под лозунгом "Я не верю! Кто следующий?" считают, что Андрей Антоненко (Riffmaster), Юлия Кузьменко и Яна Дугарь несправедливо удерживаются за решеткой. Они убеждены, что имеющиеся доказательства вины подозреваемых не выдерживают никакой критики.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Организаторы усматривают в этом деле политическую окраску и преследования и давление на активный слой общества. Вместе с тем, они подчеркивают, что мероприятие не является политическим событием: участников просили не приносить на акцию политическую символику.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

В марафоне заявлены 24 исполнителя и спикера. Среди них - "Мотор'ролла", "Фиолет", "Мандри" Сергей Танчинец ("Без Обмежень"), Karna, Vlasna, "Нумер 482", TaRuta, "Пирятин", Pushkin Klezmer Band & Toporkestra, Pidkaura, Иван Леньо и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Брати Станіслава", Соня Сотник, Сергей Кузин, Анатолий Вексклярский, Александр Пипа (экс-басист "Воплей Видоплясова", участник @Traktor).

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Несмотря на дождливую погоду, сотни человек присоединились к акции. К вечеру их число значительно возросло.

Ранее сообщалось о похожих акциях в Харькове и Днепре.

Андрей Антоненко, которого прокуроры считают главным подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета, - украинский музыкант и ветеран АТО. Песня Антоненко и группы Riffmaster "Тихо прийшов, тихо пішов" считают негласным гимном Сил Специальных операций ВСУ.

Андрей Антоненко родился в 1971 году в Киеве. Окончил музыкальную школу по классу цимбал и Культурно-просветительское училище по специальности "дирижер самодеятельного хора", преподаватель игры на гитаре.

В 1989-м основал трэш-метал группу "Лепрозорий". С конца 1990 до 1996 года играл в трэш-метал группе ADEM, в 1996 году основал рок-группу DAZ Machine, которая существовала до 2003 года.

С 2003 года Андрей Антоненко создал группу Riffmaster и стал ее солистом.

В 2004 году Riffmaster вместе с Александром Положинским записали песню "Земля" про события, которые происходят на территории Украины.

Впервые в зону АТО попал в 2015 году, когда поехал к украинским военным выступать вместе с Сашком Положинским. В 2017 году он подписал контракт с ВСУ, стал сержантом. Периодически выступал с концертами.

Поддерживал бойкот украинскими артистами выступлений в стране-агрессоре, а также запрет железнодорожного сообщения между Украиной и РФ.

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