Акция в защиту подозреваемых в убийстве Шеремета прошла в Днепре

Мероприятие прошло под лозунгом "Руки прочь от бойцов и волонтеров!"

В Днепре провели акцию "Руки прочь от бойцов и волонтеров" в защиту подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Фото: Радио Свобода

Более полсотни человек, которые собрались у здания оперного театра, держали в руках плакаты с надписями "Власть, не фабрикуй дела, а наполняй казну государства!", "Свободу Юлии Кузьменко!", "Руки прочь от бойцов и волонтеров!" и другие.

По словам участников мероприятия, они не верят в вину подозреваемых, считают доказательства против них недостаточными, а также требуют объективного расследования.

Фото: Радио Свобода

Акция состоялась за час до начала традиционного рождественского бала в оперном театре с участием бойцов и волонтеров Днепра.

Как сообщалось, 18 декабря в Харькове более тысячи человек вышли в поддержку Андрея Антоненко. Акция прошла по инициативе писателя и музыканта Сергея Жадана.

Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта Андрея Антоненко (Риффмастера), волонтера и детского врача Юлию Кузьменко и контрактницу Яну Дугарь.

13 декабря Печерский районный суд Киева арестовал Кузьменко до 8 февраля 2020. Такую же меру пресечения суд избрал для Андрея Антоненко.

Дугарь избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие считает Андрея Антоненко, увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности", организатором убийства Павла Шеремета. По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

20 декабря Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку. Иск подан с целью защиты чести, достоинства и деловой репутации.