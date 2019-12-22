В МИД опровергли угрозу отмены безвиза для украинцев

За 11 месяцев 2019 удалось заключить 9 договоров о безвизовом режиме с различными государствами.

В МИД опровергли угрозу отмены безвиза для украинцев
Фото: Макс Требухов

В Министерстве иностранных дел Украины отвергают мнение о возможной отмене безвизового режима для Украины с ЕС.

Об этом государственный секретарь МИД Андрей Заяц рассказал в интервью "Апострофу".

"Мониторинг осуществляется постоянно соответствующими рабочими группами. И последний отчет, который есть в нашем распоряжении - положительный. Есть определенные рекомендации для украинской стороны, касающиеся не МИД, а других органов государственной власти. Мы о них знаем и работаем над решением. Поэтому я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим", - отметил он.

По его словам, за 11 месяцев этого года удалось заключить 9 договоров о безвизовом режиме поездок с различными государствами.

"Вступили в силу 5 международных договоров. В ближайшее время мы готовим заключение соглашения о безвизовых поездках с Гренадой. В следующем году мы надеемся, что нам удастся достичь договоренностей о безвизовом режиме поездок граждан Украины в заморские территории и департаменты Франции - поскольку сейчас безвизовый режим существует только для континентальной части этой страны", - сказал дипломат.

Кроме того, на данный момент украинская дипломатическая служба активно работает с Мексикой, которая "пользуется значительным спросом со стороны граждан Украины".

"И продолжаем переговоры с КНР о введении 10-летних виз. А 10-летняя виза - это почти безвиз. Хотя и сейчас в Китае есть несколько территорий, где в течение определенного времени (нескольких суток) граждане Украины могут находиться без виз. Как правило, это приоритетные зоны туристического развития или транзитные крупные аэропорты", - уточнил Заяц.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу 11 июня 2017. Безвизовый режим позволяет гражданам Украины находиться на территории стран ЕС не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов
Из-за столкновений под Радой задержали 26 человекИз-за столкновений под Радой задержали 26 человек
Ялтинского блогера Гайворонского выдворили из оккупированного Крыма, - адвокатЯлтинского блогера Гайворонского выдворили из оккупированного Крыма, - адвокат
В полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве ШереметаВ полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве Шеремета
Блок рекламы


Похожие новости
51,2% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО на референдуме, - социсследование51,2% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО на референдуме, - социсследование
Денисова отправится в Таиланд для освобождения украинцев, которых приговорили к 25 годам тюрьмыДенисова отправится в Таиланд для освобождения украинцев, которых приговорили к 25 годам тюрьмы
Денисова: в роSSийских тюрьмах содержатся около двух тысяч украинцевДенисова: в роSSийских тюрьмах содержатся около двух тысяч украинцев
Доля отказов в американских визах для украинцев выросла до 45%Доля отказов в американских визах для украинцев выросла до 45%
В Совете Европы признали угрозу независимости судей из-за реформы ЗеленскогоВ Совете Европы признали угрозу независимости судей из-за реформы Зеленского
Три парламентские фракции призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабряТри парламентские фракции призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабря
РоSSия включила в список на обмен двух украинцев, подозреваемых в попытке "повесить" теракты на ветеранов АТОРоSSия включила в список на обмен двух украинцев, подозреваемых в попытке "повесить" теракты на ветеранов АТО
В штабе ООС опровергли данные ОБСЕ о взрывах на участке разведения на ДонбассеВ штабе ООС опровергли данные ОБСЕ о взрывах на участке разведения на Донбассе
ПЦУ призвала украинцев делать прививкиПЦУ призвала украинцев делать прививки
Пристайко: большинство украинцев хотят, чтобы Зеленский договорился с ПутинымПристайко: большинство украинцев хотят, чтобы Зеленский договорился с Путиным
Последние новости
Подгружаем последние новости