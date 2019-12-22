Украинский военный погиб на Донбассе, еще один - ранен

Боевики пять раз нарушили "тишину".

Украинский военный погиб на Донбассе, еще один - ранен
Фото: Макс Левин

С начала текущих суток вооруженные формирования РоSSийской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Об этом информирует пресс-центр ООС в вечерней сводке.

Сообщается, что противник обстрелял позиции подразделений украинской армии из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил: рядом с Песками, недалеко от населенного пункта Талаковка и у Красногоровки.

Два обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского и в районе населенного пункта Новолуганское.

Напомним, в субботу боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь. В частности, оккупанты из минометов обстреляли хутор Вольный и позиции ООС возле Крымского.

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