Пристайко отверг аргументы Путина об "исконных территориях"
"К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать".
Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает несостоятельными аргументы президента РоSSии Владимира Путина об исконно роSSийских территориях в составе Украине.
"История - не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки; один из таких уроков слишком хорошо известен, чтобы его игнорировать: тех, кто заглядывается на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то «исконные территории», - всегда постигает плохой финал", - сказал министр в комментарии "Укринформу".
Пристайко подчеркнул, что Украина - независимое суверенное государство, границы и территориальная целостность которой признаны всеми странами мира и защищены международным правом.
"И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории - то так тому и быть", - заявил Пристайко.
Напомним, 19 декабря во время пресс-конференции Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза "исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения", были переданы в состав УССР.
Он назвал это решение "странноватым" и заявил, что "теперь мы с этим разбираемся".