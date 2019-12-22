Пристайко отверг аргументы Путина об "исконных территориях"

"К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать".

Пристайко отверг аргументы Путина об "исконных территориях"
Фото: скриншот видео

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает несостоятельными аргументы президента РоSSии Владимира Путина об исконно роSSийских территориях в составе Украине.

"История - не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки; один из таких уроков слишком хорошо известен, чтобы его игнорировать: тех, кто заглядывается на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то «исконные территории», - всегда постигает плохой финал", - сказал министр в комментарии "Укринформу".

Пристайко подчеркнул, что Украина - независимое суверенное государство, границы и территориальная целостность которой признаны всеми странами мира и защищены международным правом.

"И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории - то так тому и быть", - заявил Пристайко.

Напомним, 19 декабря во время пресс-конференции Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза "исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения", были переданы в состав УССР.

Он назвал это решение "странноватым" и заявил, что "теперь мы с этим разбираемся".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов
Из-за столкновений под Радой задержали 26 человекИз-за столкновений под Радой задержали 26 человек
Ялтинского блогера Гайворонского выдворили из оккупированного Крыма, - адвокатЯлтинского блогера Гайворонского выдворили из оккупированного Крыма, - адвокат
В полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве ШереметаВ полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве Шеремета
Блок рекламы


Похожие новости
МИД Польши обвинил Путина в искажении истории Второй мировой войныМИД Польши обвинил Путина в искажении истории Второй мировой войны
Украинская ГТС в три раза мощнее "Северного потока-2", - ПристайкоУкраинская ГТС в три раза мощнее "Северного потока-2", - Пристайко
"Евросолидарность" призвала Зеленского дать оценку заявлениям Путина о "русской территориий Украины""Евросолидарность" призвала Зеленского дать оценку заявлениям Путина о "русской территориий Украины"
Красный Крест получит доступ на оккупированный Донбасс, - ПристайкоКрасный Крест получит доступ на оккупированный Донбасс, - Пристайко
Пристайко констатировал отсутствие прогресса в ТКГ в вопросе обмена пленнымиПристайко констатировал отсутствие прогресса в ТКГ в вопросе обмена пленными
Пристайко подтвердил агреман США на назначение Ельченко послом Украины в ШтатахПристайко подтвердил агреман США на назначение Ельченко послом Украины в Штатах
На "нормандской встрече" РоSSия отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, - ПристайкоНа "нормандской встрече" РоSSия отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, - Пристайко
Порошенко считает, что угроза резни на Донбассе исходит от ПутинаПорошенко считает, что угроза резни на Донбассе исходит от Путина
В Якутии снова арестовали шамана, который идет "изгонять Путина"В Якутии снова арестовали шамана, который идет "изгонять Путина"
Зеленский назвал акции против "капитуляции" козырем в руках ПутинаЗеленский назвал акции против "капитуляции" козырем в руках Путина
Последние новости
Подгружаем последние новости