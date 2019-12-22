Нефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотники

На объектах начался пожар.

Фото: https://sana.sy/

Неопознанные беспилотники совершили синхронные атаки на правительственные нефтегазовые объекты в Сирии, сообщило в субботу, 21 декабря сирийское агентство SANA со ссылкой на Министерство нефти и минеральных ресурсов.

“Атаки нанесли ущерб нефтеперерабатывающему заводу в городе Хомс, а также двум газоперерабатывающим предприятиям в разных частях одноименной провинции”, - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в результате атак на объектах начался пожар. Прибывшие на место спасатели приступили к ремонтным работам.

Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Сирия сталкивается с серьезной нехваткой топлива на фоне западных санкций, отмечает DW. Кроме того, большинство нефтяных месторождений страны остаются на территориях, контролируемых курдскими вооруженными формированиями. В свою очередь, город Хомс и прилегающие к нему районы находится под контролем сирийского правительства с 2017 года.

Напомним, в сентябре около 10 беспилотников атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии, а также нефтяное месторождение, принадлежащие компании Saudi Aramco, что привело к пожарам. В результате страна вдвое сократила добычу нефти.

США обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные мощности, Иран обвинения отрицает. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

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