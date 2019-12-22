Фюрер РФ посетит Крым, чтобы открыть железнодорожное движение по Керченскому мосту

Ожидается, что президент РФ приедет на полуостров 23 декабря.

Путин посетит Крым, чтобы открыть железнодорожное движение по Керченскому мосту
Фото: most.life

Президент РоSSии Владимир Путин собрался посетить Крым в понедельник, 23 декабря. Ожидается, что он примет участие в открытии железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Как сообщает Интерфакс, в ходе поездки роSSийский президент "пообщается с рабочими-мостовиками", а "руководители отрасли доложат ему о планах развития транспортной инфраструктуры".

Протяженность Крымского моста составляет 19 км. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Пассажирские поезда пойдут по ж/д части моста в конце декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят в июне 2020 года. Открыть железнодорожное движение планировали еще в августе-сентябре 2019 года. Сообщалось, что скорость движения поездов не должна превышать 20 километров в час.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что РоSSия начала продавать железнодорожные билеты в оккупированный Крым. Первый поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь отправится 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в оккупированный Симферополь. Время в пути - 33 часа.

Отметим, это будет по меньшей мере 13 поездка Путина в Крым после его оккупации. Начиная с 2014 года, он два-три раза в год посещает полуостров. Последний раз о визите Путина сообщали в марте 2019 года. Поездка была приурочена пятой годовщине аннексии Крыма.

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