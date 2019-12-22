Под Офисом президента провели митинг за отставку Авакова
Активисты намерены собираться на акции регулярно, пока не удовлетворят их требование.
В Киеве провели акцию за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.
Более десятка активистов собрались под Офисом президента с плакатами "Аваков черт", "Временный министр - время вышел", "Авакова в отставку".
"На его счету проваленная реформа правоохранительных органов, выборочная переаттестация и реабилитация старых ментовских кадров. Нераскрытые нападения на активных граждан и журналистов, преступления самих правоохранителей, фальсификации расследований. Непрофессионализм, популизм, участие в политических войнах и информационных спецоперациях Арсена Авакова и его подчиненных", - считают организаторы события.
Участники митинга также сообщили, что будут организовывать такие акции регулярно, пока Аваков не уйдет в отставку.
Напомним, Арсену Авакову удалось пережить третью смену Кабинета министров и остаться в кресле министра внутренних дел. Он был назначен главой МВД вскоре после бегства Виктора Януковича, в ноябре 2014 года Аваков остался министром после внеочередных выборов Верховной Рады, а в апреле 2016 года - после назначения премьером Владимира Гройсмана.