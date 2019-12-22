Под Офисом президента провели митинг за отставку Авакова

Активисты намерены собираться на акции регулярно, пока не удовлетворят их требование.

Фото: Макс Требухов

В Киеве провели акцию за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Более десятка активистов собрались под Офисом президента с плакатами "Аваков черт", "Временный министр - время вышел", "Авакова в отставку".

"На его счету проваленная реформа правоохранительных органов, выборочная переаттестация и реабилитация старых ментовских кадров. Нераскрытые нападения на активных граждан и журналистов, преступления самих правоохранителей, фальсификации расследований. Непрофессионализм, популизм, участие в политических войнах и информационных спецоперациях Арсена Авакова и его подчиненных", - считают организаторы события.

Участники митинга также сообщили, что будут организовывать такие акции регулярно, пока Аваков не уйдет в отставку.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов