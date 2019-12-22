Боевики из минометов обстреляли хутор Вольный и позиции ООС возле Крымского

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в субботу не было.

Боевики из минометов обстреляли хутор Вольный и позиции ООС возле Крымского
Фото: facebook.com/ato.news

В субботу, 21 декабря, боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское минометами калибра 120 мм (12 мин), которые в соответствии с Минскими договоренностями должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения", - говорится в сообщении.

Кроме этого, противник обстрелял населенный пункт хутор Вольный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

Также обстрелы велись в районе населенных пунктов Зайцево, Новотроицкое, дважды вблизи Песков.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в субботу не было.

Напомним, в субботу оккупанты из миномета обстреляли жилые дома Золотого-4.

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