Гончарук попросил сообщать о работающих игорных залах

Около трети заведений не закрылись.

Гончарук попросил сообщать о работающих игорных залах
Фото: facebook.com/smirnov.kmda

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за первый день активной фазы борьбы с игорными заведениями были закрыты больше 60% из них. Остальные должны прекратить работу не позже Нового года.

Об этом говорится в видеоблоге премьера.

"Вчера Национальная полиция вместе с Государственной фискальной службой начали работать над тем, чтобы из украинских городов исчезли залы игральных автоматов. В первый день спецоперации прекращена деятельность больше пяти тысяч залов по всей Украине. По нашим подсчетам их намного больше - свыше 8 тысяч. Это значит, что работы еще достаточного много", - заявил он.

"Поэтому если вы знаете о существовании игорного зала, который спрятался и который не заметили правоохранители (специально или случайно), сообщайте об этом нам. Пишите в социальных сетях, обращайтесь в государственные органы, обращайтесь в Национальную полицию по месту нахождения. Мы сделаем все от нас возможное, чтобы до Нового года эта порочная практика - залы игральных автоматов - с улиц городов исчезли", - сказал Гончарук.

Напомним, игорный бизнес де-юре запрещен в Украине с лета 2009 года.

В июне 2015 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк высказался за его легализацию, "чтобы получить дополнительные доходы в бюджет страны". Однако в декабре 2015 года внесенный Кабмином законопроект о детенизации рынка азартных игр был отклонен комитетом Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

В октябре 2019 года Кабинет министров Алексея Гончарука сделал еще одну попытку легализовать игорный бизнес, но Рада вернула законопроект на доработку.

После этого Кабмин своим распоряжением запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Залы с автоматами должны были закрыться с 16:00 20 декабря.

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