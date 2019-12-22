"Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и новым оператором ГТС

В рамках нового транзитного договора между Украиной и Россией "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Об этом сообщил в фейсбуке исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, один из подписантов газового протокола между Украиной, Евросоюзом и Россией .

Он объяснил, что "Газпром" должен заключить с "Нафтогазом" пятилетний договор на организацию транзита с определенными объемами, под которые "Нафтогаз" забронирует мощности у ОГТСУ.

То есть "Газпром" будет платить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" - ОГТСУ.

В договоре между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет прописан наперед определенный тариф, а тариф между "Нафтогазом" и ОГТСУ определит национальный регулятор.

"Зачем нужен "Нафтогаз" между "Газпромом" и оператором? Дело в том, что "Газпром" не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования, особенно риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут произойти каждый день. "Нафтогаз" более приспособлен к таким рискам, поскольку это национальная компания, акционером которой является украинское правительство", - написал Витренко.

Напомним, что Украина и РоSSия должны заключить новый транзитный договор на 2020-2024 годы до 29 декабря. Минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах.