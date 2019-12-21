Претендент на Шевченковскую премию объявил ей бойкот

"Считаю невозможным дальнейшее пребывание в списках претендентов".

?Претендент на Шевченковскую премию объявил ей бойкот
Фото: facebook.com / Олександр Вакуленко

Писатель Борис Гуменюк, который был выдвинут издательством "Дипа" на получение Шевченковской премии, объявил ей бойкот.

"Исходя из сложившейся ситуации в настоящее время в Комитете по присуждению премии имени Т.Г.Шевченко и вокруг него, считаю невозможным свое дальнейшее пребывание в списках претендентов на присуждение премии 2020 года в номинации «Литература» с двухтомником «100 новелл о войне» и «Стихи с войны». Письменное заявление о снятии своей кандидатуры подам лично", - написал Гуменюк в фейсбуке.

19 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении писателя Юрия Щербака с должности главы Шевченковского комитета и назначил на нее журналиста, писателя Юрия Макарова. Также он утвердил новый состав Шевченковского комитета, который сразу продлил сроки выдвижения кандидатур до 15 января, хотя они истекли еще 31 октября.

Напомним, Шевченковская премия - высшая государственная награда Украины в области культуры и искусства. Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основе предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Размер Шевченковской премии с 2016 года составляет 192 тыс. гривен.

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