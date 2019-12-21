Подозреваемому в злоупотреблении властью экс-нардепу Дмитрию Колесникову назначили залог в 750 тыс. грн

Он получил 738 тысяч гривен компенсации за проживание в отеле, хотя имел жилье в столице.

Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 750 тыс. гривен бывшему народному депутату и экс-министру промышленной политики Дмитрию Колесникову, которого подозревают в незаконном получении компенсации за съем жилья в Киеве . Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

"21 декабря следователь судья первой инстанции Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины и применил меру пресечения экс-министру промышленной политики, нардепу VIII созыва в виде залога в размере 750 тыс грн", - говорится в сообщении.

Также на Дмитрия Колесникова возложили обязанности сообщать детективам об изменении места своего жительства и работы, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать загранпаспорт на хранение детективу.

Если он нарушит одну из этих обязанностей, суд может применить более жесткую меру пресечения.

Ранее, 17 декабря, детективы НАБУ сообщили Дмитрию Колесникову о подозрении.

Он получил 738 тысяч гривен компенсации за проживание в отеле, хотя имел жилье в столице.