Суд арестовал шесть элитных авто экс-нардепа Микитася

Ранее ГБР провело у него обыски по делу об отмывании денег.

Суд арестовал шесть элитных авто экс-нардепа Микитася
Фото: kp.ua

Печерский районный суд Киева наложил арест на шесть элитных автомобилей бывшего народного депутата Максима Микитася.

Решение было принято по результатам обысков у нардепа, которые ГБР провело 11 декабря.

"Следственные действия проходили в рамках досудебного расследования о возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 млн гривен", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, в 2016 году народный депутат 8 созыва подделал договор купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами, отобразив полученный доход в декларации.

Следствие установило, что у мнимых подписантов не было таких больших доходов, а один из них вообще умер к тому времени. Договоры с ними не были зарегистрированы должным образом, что подтверждает выводы следствия.

Досудебное расследование ведется по ч.1 ст.209 (отмывание денег) и ч.1 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса.

Имени депутата ГПУ и ГБР не указывают, но из обстоятельств дела становится понятно, что речь о Микитасе. В декларации за 2016 год он указал 152,4 млн гривен дохода за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав от Владимира Ярошенко и 60,5 млн гривен - от Артема Хижуна. По данным, обнародованным в судебном реестре, оба уже умерли, причем Хижун - еще в 2015 году.

Напомним, что у Микитася уже есть два подозрения: ч.1 ст.296 за хулиганские действия в поселке Любеч и ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 за махинации с недвижимостью.

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