Оккупанты из миномета обстреляли жилые дома Золотого-4

О пострадавших не сообщается.

Оккупанты из миномета обстреляли жилые дома Золотого-4
Фото: https://lg.npu.gov.ua/

Боевики на Донбассе обстреляли Золотое-4, в результате чего повреждены два дома. Об этом сообщили в Нацполиции Луганской области.

Обстрел произошел утром в субботу, 21 декабря.

"Со стороны Золотого-5 (территория временно подконтрольная НЗФ "ЛНР") боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли Золотое-4 Попаснянского района", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

https://lg.npu.gov.ua/
https://lg.npu.gov.ua/

Напомним, в пятницу, 20 декабря, на Донбассе произошло 10 обстрелов. Пострадали двое украинских военных, один из них - от лазерного оружия.

1 ноября возле Золотого завершился процесс разведения войск.

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