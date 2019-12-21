В ГосЧС отчитались об увольнении руководства одесского управления

Новым руководителем службы в Одесской области стал Вадим Шулюк.

В ГосЧС отчитались об увольнении руководства одесского управления
Фото: Думская

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций отчитались об увольнении руководства одесского управления в связи с пожаром в колледже, в результате которого погибли 16 человек. Об этом сообщили в ведомстве в субботу.

Согласно приказам №528 и №529 от 19 декабря, уволен начальник и заместитель главного управления ГосЧС в Одесской области - генерал-майор службы гражданской защиты Виктор Федорчак и Михаил Вовк.

Приказом №530 от 20 декабря руководителем одесского управления ГосЧС назначен полковник службы гражданской защиты Вадим Шулюк.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Предварительная причина - неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.

В результате пожара 16 человек погибли и 31 пострадал.

9 декабря директору колледжа Любови Кочерге предъявили подозрение по служебной халатности. В колледже была нарушена пожарная безопасность. Студенты учреждения также рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно. Эту информацию также подтвердил глава ГосЧС Николай Чечеткин.

13 декабря открыли еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. Кроме того, в здании одесского ГосЧС ГБР провело обыски. Следователи изъяли материалы проверок с 2014 года.

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