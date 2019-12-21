Правительственная комиссия считает возгорание бытового электроприбора основной причиной пожара в одесском колледже

Правительственная комиссия назвала основную версию пожара в одесском колледже, в результате которого погибли 16 человек и пострадали более 30 человек. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Основная версия пожара - возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже колледжа. Отсюда пожар распространился на другие этажи, а люди не могли эвакуироваться, так как один из выходов был закрыт", - написал премьер.

По словам Гончарука, это произошло из-за небрежного отношения руководства и персонала колледжа, которые систематически игнорировали обязательное обеспечение противопожарной защиты и требования пожарной безопасности, предусмотренные законодательством.

"Они сознательно нарушали нормы содержания эвакуационных путей и эксплуатации электрооборудования", - отметил он.

Премьер считает, что нарушение правил пожарной безопасности стало возможным в том числе и из-за ряда пробелов в законодательстве.

"Министерство образования и науки является основателем колледжа, но не имело полномочий профинансировать противопожарные мероприятия. Из-за моратория на проверки, который действовал почти 4 года, ГосЧС не проводила проверки этого учебного заведения с 2014 года (зданию колледжа 105 лет!). За неустранения выявленных инспекторами нарушений штраф мизерный - 170 грн", - рассказал Гончарук.

В связи с этим правительственная комиссия рекомендует внести изменения в ряд законодательных актов и разработать новый законопроект об усилении ответственности за нарушение пожарной безопасности.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м.

9 декабря директору колледжа Любови Кочерге предъявили подозрение по служебной халатности. В колледже была нарушена пожарная безопасность. Студенты учреждения также рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно. Эту информацию также подтвердил глава ГосЧС Николай Чечеткин.

13 декабря открыли еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. Кроме того, в здании одесского ГосЧС ГБР провело обыски. Следователи изъяли материалы проверок с 2014 года.

В связи с пожаром руководство одесского управления ГосЧС уволили.