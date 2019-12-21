ГПУ обновила группу прокуроров по делу об убийстве Шеремета
Один из прокуроров, который работал над производством, не прошел переаттестацию.
Генеральная прокуратура обновила группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
220 декабря 2019 года обновлена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству Павла Шеремета. Так, процессуальный надзор в производстве обеспечивается группой прокуроров в составе 6 работников Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.
В ГПУ отметили, что в отношении одного из прокуроров, который работал над этим производством, 19 декабря 2019 года пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добродетели.
"Заметим, что ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда стало причиной отложения Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по делу в отношении избранных мер", - подчекрнули в Генпрокуратуре.
Напомним, 20 декабря прокуроры не пришли на заседание по апелляции подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко.
Подозреваемая и ее адвокат Владислав Добош заявили, что не собирается покидать здание суда, пока не пройдет рассмотрение апелляции на избранную меру пресечения в виде содержания под стражей. Товарищи Кузьменко, которые пришли ее поддержать, сообщили, что будут блокировать выход из зала, чтобы не дать ее вывести.
В результате при попытке вывести подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко произошли стычки.
20 декабря также перенесли рассмотрение апелляции по делу основного подозреваемого в убийстве Шеремета, Андрея Антоненко. Прокуроры на его заседание тоже не явились.
18 декабря Киевский апелляционный суд перенес заседание относительно меры пресечения подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь. По словам судьи, это связано с тем, что не поступили материалы дела.