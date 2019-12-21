ГПУ обновила группу прокуроров по делу об убийстве Шеремета

Один из прокуроров, который работал над производством, не прошел переаттестацию.

ГПУ обновила группу прокуроров по делу об убийстве Шеремета
Фото: segodnya.ua

Генеральная прокуратура обновила группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

220 декабря 2019 года обновлена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству Павла Шеремета. Так, процессуальный надзор в производстве обеспечивается группой прокуроров в составе 6 работников Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что в отношении одного из прокуроров, который работал над этим производством, 19 декабря 2019 года пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добродетели.

"Заметим, что ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда стало причиной отложения Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по делу в отношении избранных мер", - подчекрнули в Генпрокуратуре.

Напомним, 20 декабря прокуроры не пришли на заседание по апелляции подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко.

Подозреваемая и ее адвокат Владислав Добош заявили, что не собирается покидать здание суда, пока не пройдет рассмотрение апелляции на избранную меру пресечения в виде содержания под стражей. Товарищи Кузьменко, которые пришли ее поддержать, сообщили, что будут блокировать выход из зала, чтобы не дать ее вывести.

В результате при попытке вывести подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко произошли стычки.

20 декабря также перенесли рассмотрение апелляции по делу основного подозреваемого в убийстве Шеремета, Андрея Антоненко. Прокуроры на его заседание тоже не явились.

18 декабря Киевский апелляционный суд перенес заседание относительно меры пресечения подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь. По словам судьи, это связано с тем, что не поступили материалы дела.

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