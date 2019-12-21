Оржель: газовый контракт будет подписан на 5 лет с возможностью продления еще на 10

Украина откажется от исковых претензий к "Газпрому".

?Оржель: газовый контракт будет подписан на 5 лет с возможностью продления еще на 10
Фото: mpe.kmu.gov.ua

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель официально подтвердил, что Украина договорилась о продлении транзита роSSийского газа на период 2020-2024 годов.

Об этом он сказал на брифинге в субботу по итогам последнего двухдневного раунда газовых переговоров.

"Два сложных, непростых дня конструктивных переговоров, в результате которых достигнут пакетное понимание, как будут продвигаться наши взаимоотношения", - сказал Оржель.

Он сообщил, что договоренности предусматривают продолжение транзита и выплату Россией больше 2,9 млрд долларов "Нафтогазу" в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Оржель добавил, что новый газовый контракт будет подписан на пять лет, но его можно будет продлить.

"Транзит на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет. Что также важно - зафиксированы минимально гарантированные объемы для транзита. Первый год - 65 [млрд кубометров] и 40 [млрд кубометров] следующие четыре года. У нас есть определенные снижение объемов транспортировки, стороны понимают, что тариф должен расти, то есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку", - сказал он.

По словам Оржеля, конечный размер тарифа должен определить регулятор.

"Пакетное решение предусматривает пересмотр позиций по будущим арбитражам. То есть решение о 3 млрд четко определено, другие иски в рамках пакета будут отозваны", - добавил он.

"Мы сделали почти невозможное. Мы за три месяца сделали анбандлинг, мы договорились об объемах транзита, мы обеспечили стабильность на украинском и европейском рынках. Это значит, что Украина надежный партнер, Украина выполняет свои обязательства, Украина обеспечивает энергетическую безопасность в Украину", - подытожил Оржель.

Он добавил, что новый контракт планируется подписать до конца года.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пыталась добиться от РоSSии подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" изначально были скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко говорил , что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

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