Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"

В немецком правительстве признали, что недооценили политическое влияние этого проекта.

Правительство Германии не планирует отвечать на санкции, введенные США против строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Питер Байер, передает в субботу Немецкая волна.

По его словам, американские санкции направлены не против Германии, а против частных предпринимателей.

"Поэтому Германия не предпримет ответных мер. Если бы такое и случилось, то только на европейском уровне, но и этого не произойдет", - заявил политик.

При этом Байер признал, что федеральное правительство при планировании газопровода недооценило политическое влияние этого проекта.

"Критика балтийского трубопровода со стороны наших европейских партнеров звучала давно. Мы слишком долго не воспринимали это всерьез", - отметил политик, выразив сомнения в том, что в нынешней ситуации "Северный поток - 2" был бы вообще построен.

При этом заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Берлин сожалеет о том, что санкции против "Северного потока - 2" вступили в силу.

"Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции. Они затрагивают немецких и европейских предпринимателей и представляют собой вмешательство в наши внутренние дела", - написала Деммер в своем твиттере .

Она также подчеркнула, что Вашингтон объясняет свои действия необходимостью защиты Украины. В свете подписанного в четверг в Берлине принципиального соглашения о новом газотранспортном договоре между Москвой и Киевом , вступление в силу американских санкций выглядит "особенно непонятным", указала она.

Напомним, принятый Конгрессом и Сенатом США пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" был подписан президентом США Дональдом Трампом и вступил в силу в пятницу.

В документе сказано, что санкции приняты для обеспечения энергетической безопасности Европы. Сразу после вступления закона в силу швейцарская фирма Allseas заявила о приостановке деятельности по укладке трубопровода "Северный поток - 2".