Стали известны подробности газовых договоренностей с Россией

Пятилетний газовый контракт с Россией предусматривает транзит газа в размере 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Об этом LB.ua стало известно из близких к переговорам источников.

"РоSSияне предлагали 35 млрд кубометров, удалось выйти на 40", - сообщил собеседник.

Газовые договоренности, по информации источников, также предусматривают повышение тарифа на транзит, 3 млрд долларов за Стокгольм "живыми" деньгами до конца 2019 года и отказ от всех претензий.

Напомним, 20 декабря Украина и РоSSия по итогам встречи в Минске подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что транзит газа будет заключен сроком на пять лет, подписание контракта ожидается до Нового года, а судебных исков и споров между РФ и Украиной больше не будет.

С 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом". Украина при участии Еврокомиссии пыталась добиться от РоSSии подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" изначально были скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко говорил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

10 декабря в рамках саммита "нормандской четверки" Украина и РФ провели газовые переговоры на высшем уровне. По итогам встречи президент Владимир Зеленский заявил о достигнутом прогрессе. По его словам, новый транзитный договор, скорее всего, не будет десятилетним, как хотела Украина, но и не однолетним, как предлагала РоSSия. Он также подтвердил, что Украина готова взять $3 млрд долга "Газпрома" газом.

19 декабря в Берлине прошли трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Еврокомиссией, по итогам которых вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил о достижении принципиальной договоренности о продолжении транзита.

Тариф на транзит роSSийского газа в 2019 году - $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

В октябре 2019 года была опубликована новая методика расчета тарифа на транзит газа. В "Нафтогазе" посчитали, что на период 2020-2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

"Газпром" жаловался, что Украина выставила очень высокие цены на тариф.