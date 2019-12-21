?Укладчик "Северного потока-2" приостановил работы из-за угрозы американских санкций

Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток-2", объявила о приостановке работ из-за угрозы американских санкций.

"В ожидании вступления в силу Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США компания Allseas приостановила работу по прокладке газопровода "Северный поток-2". Allseas будет действовать в соответствии с законом и ожидает от властей США разъяснения нормативного, технического и экологического характера", - говорится на сайте компании.

Напомним, 17 декабря Сенат США принял билль о защите энергетической безопасности Европы путем введения санкций, связанных с роSSийскими газопроводами "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Он был одобрен в пакете с оборонным бюджетом на следующий год.

В соответствии с ним Госдепартамент должен разработать полный список компаний-фигурантов строительства. Итогом станет ограничение их операций в США , что автоматически усложняет работу в сфере глобальных долларовых расчетов.