Укладчик "Северного потока-2" приостановил работы из-за угрозы американских санкций

Allseas ожидает от властей США разъяснений.

?Укладчик "Северного потока-2" приостановил работы из-за угрозы американских санкций
Фото: allseas.com

Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток-2", объявила о приостановке работ из-за угрозы американских санкций.

"В ожидании вступления в силу Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США компания Allseas приостановила работу по прокладке газопровода "Северный поток-2". Allseas будет действовать в соответствии с законом и ожидает от властей США разъяснения нормативного, технического и экологического характера", - говорится на сайте компании.

Напомним, 17 декабря Сенат США принял билль о защите энергетической безопасности Европы путем введения санкций, связанных с роSSийскими газопроводами "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Он был одобрен в пакете с оборонным бюджетом на следующий год.

В соответствии с ним Госдепартамент должен разработать полный список компаний-фигурантов строительства. Итогом станет ограничение их операций в США, что автоматически усложняет работу в сфере глобальных долларовых расчетов.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

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