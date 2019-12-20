Зеленский пришел на новогодний корпоратив "Слуги народа"

Корпоратив в виде благотворительного вечера проходит на территории КВЦ "Парковый".

Президент Владимир Зеленский пришел на новогодний корпоратив народных депутатов от партии "Слуга народа".

Депутат от "Слуги" Дмитрий Черный разместил селфи с президентом в своем инстаграме.

Корпоратив в виде благотворительного вечера 20 декабря проходит на территории КВЦ "Парковый", известного, как "вертолетная площадка Януковича".

По сообщениям СМИ , цена билета составляет 2500 гривен.

Нардеп Александр Скичко заявил телеканалу НАШ, что этот вечер является не только корпоративом, "больше это подведение итогов 2019 года".

"Это будет благотворительный вечер. Мы планируем собирать средства на благотворительность", - отметил он.