Зеленский обсудил с Дудой транзит газа и санкции против РоSSии

Президенты Украины и Польши провели телефонный разговор.

Зеленский обсудил с Дудой транзит газа и санкции против РоSSии
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщается на сайте президента.

Стороны обсудили ход имплементации договоренностей, достигнутых во время переговоров в нормандской формате в Париже 9 декабря. Зеленский поблагодарил Дуду за активную позицию Польши в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент Польши, в свою очередь, отметил, что его страна и в дальнейшем будет выступать за продолжение санкционного давления на РоSSийскую Федерацию до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления суверенитета Украины.

Особое внимание президенты уделили вопросам обеспечения энергетической безопасности в Европе. Зеленский рассказал Дуде о шагах, которые осуществляет Украина для заключения нового соглашения о транзите роSSийского газа.

"Во время разговора отмечены положительные сдвиги в вопросе выдачи Польшей разрешений на международные автомобильные перевозки на текущий год", - отметили в пресс-службе Зеленского.

Зеленский и Дуда также согласовали график двусторонних мероприятий на следующий год.

Напомним, ранее Дуда заявил, что Североатлантический альянс показал свою дееспособность в рамках агрессии РФ против Грузии и Украины, но угроза очередных вторжений еще не миновала.

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