В армии Германии появятся военные раввины

Минобороны также планируется привлечь в бундесвер и мусульманских священнослужителей.

В армии Германии появятся военные раввины
Фото: Википедия

В германской армии впервые за почти 100 лет вновь будут служить военные раввины - министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава Центрального совета евреев Йозеф Шустер подписали в Берлине соответствующий государственный договор.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Крамп-Карренбауэр отметила, что подписанный документ является "мощным сигналом для наших еврейских солдат".

Согласно планам, первые военные раввины поступят на службу в бундесвер уже в течение 2020 года. Они будут заниматься духовным окормлением немецких солдат иудейского вероисповедания в Германии и за рубежом. В бундесвере насчитывается около 300 таких военнослужащих. В среднесрочной перспективе планируется привлечь до 10 военных раввинов.

Крупные христианские церкви в Германии уже много лет обеспечивают вооруженные силы военными священниками. Министерство обороны ФРГ также планируется привлечь в бундесвер и мусульманских священнослужителей. Пока неясно, как именно это будет организовано. Число немецких солдат, исповедующих ислам, оценивается в 3 тысячи человек.

Напомним, в мае 2016 года Германия впервые с 1990 года объявила об увеличении численности своей армии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
В полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве ШереметаВ полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве Шеремета
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
РоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольцаРоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольца
Кабмин инициировал усиление ответственности за ложные минирования (обновлено)Кабмин инициировал усиление ответственности за ложные минирования (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
У боевиков "ЛНР" обнаружили вооружение роSSийской армииУ боевиков "ЛНР" обнаружили вооружение роSSийской армии
Главы МИД Украины и Германии рассчитывают на прогресс в переговорах "нормандской четверки"Главы МИД Украины и Германии рассчитывают на прогресс в переговорах "нормандской четверки"
Во Львове полицейского поймали на взятке за попытку "отмазать" призывника от армииВо Львове полицейского поймали на взятке за попытку "отмазать" призывника от армии
Власти Германии раскритиковали планы США ввести санкции за "Северный поток-2"Власти Германии раскритиковали планы США ввести санкции за "Северный поток-2"
РоSSия объявила персонами нон-грата сотрудников посольства ГерманииРоSSия объявила персонами нон-грата сотрудников посольства Германии
В Берлине назвали нормандский саммит успехом Германии и ФранцииВ Берлине назвали нормандский саммит успехом Германии и Франции
В Германии начато расследование "дела Скрипалей"В Германии начато расследование "дела Скрипалей"
Онищенко будет ждать решения об экстрадиции в тюрьме в ГерманииОнищенко будет ждать решения об экстрадиции в тюрьме в Германии
Зеленский: после достижения мира развитие армии останется приоритетомЗеленский: после достижения мира развитие армии останется приоритетом
Из Германии выслали двух роSSийских дипломатовИз Германии выслали двух роSSийских дипломатов
Последние новости
Подгружаем последние новости