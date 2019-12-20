Зеленский встретился с новым послом Украины в США Ельченко

Президент обсудил с ним перспективы дальнейшего развития украинско-американских отношений.

Зеленский встретился с новым послом Украины в США Ельченко
Фото: vnews.agency/

Президент Владимир Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко.

Об этом сообщается на сайте президента.

"В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего развития украинско-американских отношений. Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский назначил Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки своим указом № 911/2019 от 18 декабря.

Напомним, Владимир Ельченко родился 27 июня 1959 года в Киеве. Заканчивал Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко (факультет международных отношений и международного права). На дипломатической службе - с 1981 года.

При Союзе работал на секретарских должностях. В 1993 году был наблюдателем по гражданским вопросам Миротворческих сил ООН в бывшей Югославии (UNPROFOR), Хорватия. После занимал должности заместителя начальника и начальника Управления международных организаций МИД Украины

В 1997-2000 годах был постоянным представителем Украины при ООН, в 2000-2001 - представителем в Совбезе ООН. В эти же годы был замминистра иностранных дел.

В 2001-2003 годах – заместитель государственного секретаря и государственный секретарь МИД Украины, в 2003-2005 годах – первый заместитель Министра иностранных дел Украины – руководитель аппарата МИД Украины. Затем несколько лет был послом Украины в Австрии и представителем Украины при международных организациях в Вене.

В 2010 года был назначен послом в РоSSии, но в марте 2014 года его отозвали из Москвы из-за роSSийской агрессии.

С 9 декабря 2015 года Ельченко вновь стал постоянным представителем Украины при ООН.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
В полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве ШереметаВ полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве Шеремета
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
РоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольцаРоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольца
Кабмин инициировал усиление ответственности за ложные минирования (обновлено)Кабмин инициировал усиление ответственности за ложные минирования (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Главы МИД Украины и Германии рассчитывают на прогресс в переговорах "нормандской четверки"Главы МИД Украины и Германии рассчитывают на прогресс в переговорах "нормандской четверки"
Зеленский о закрытии игорных заведений: "Не хотите цивилизованно? Давайте по-другому"Зеленский о закрытии игорных заведений: "Не хотите цивилизованно? Давайте по-другому"
ВР приняла закон о присоединении Украины к европейскому фонду поддержки кинематографаВР приняла закон о присоединении Украины к европейскому фонду поддержки кинематографа
В Киеве появился "Парк защитников Украины"В Киеве появился "Парк защитников Украины"
Зеленский принял верительные грамоты у послов Греции и КанадыЗеленский принял верительные грамоты у послов Греции и Канады
"Евросолидарность" призвала Зеленского дать оценку заявлениям Путина о "русской территориий Украины""Евросолидарность" призвала Зеленского дать оценку заявлениям Путина о "русской территориий Украины"
Назначены послы Украины в Молдове, Катаре и ИорданииНазначены послы Украины в Молдове, Катаре и Иордании
Послом Украины в Китае второй раз стал Сергей КамышевПослом Украины в Китае второй раз стал Сергей Камышев
Президент назначил замминистра Кислицу постпредом Украины в ООНПрезидент назначил замминистра Кислицу постпредом Украины в ООН
Зеленский назначил посла в СШАЗеленский назначил посла в США
Последние новости
Подгружаем последние новости