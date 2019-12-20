Зеленский встретился с новым послом Украины в США Ельченко

Президент Владимир Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко.

Об этом сообщается на сайте президента.

"В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего развития украинско-американских отношений. Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский назначил Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки своим указом № 911/2019 от 18 декабря.

Напомним, Владимир Ельченко родился 27 июня 1959 года в Киеве . Заканчивал Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко (факультет международных отношений и международного права). На дипломатической службе - с 1981 года.

При Союзе работал на секретарских должностях. В 1993 году был наблюдателем по гражданским вопросам Миротворческих сил ООН в бывшей Югославии (UNPROFOR), Хорватия. После занимал должности заместителя начальника и начальника Управления международных организаций МИД Украины

В 1997-2000 годах был постоянным представителем Украины при ООН , в 2000-2001 - представителем в Совбезе ООН . В эти же годы был замминистра иностранных дел.

В 2001-2003 годах – заместитель государственного секретаря и государственный секретарь МИД Украины, в 2003-2005 годах – первый заместитель Министра иностранных дел Украины – руководитель аппарата МИД Украины. Затем несколько лет был послом Украины в Австрии и представителем Украины при международных организациях в Вене.

В 2010 года был назначен послом в РоSSии, но в марте 2014 года его отозвали из Москвы из-за роSSийской агрессии.