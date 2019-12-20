В киевском суде произошли стычки при попытке вывести подозреваемую в убийстве Шеремета

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить силу, чтобы вывести Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Павла Шеремета, из зала заседаний Апелляционного суда Киева и вернуть ее назад в СИЗО .

Об этом говорится в фейсбуке ее адвоката Владислава Добоша.

Сегодня в суде должно было состояться рассмотрение апелляции на меру пресечения в виде ареста, но прокуроры на заседание не пришли, в связи с чем его перенесли на 24 декабря. Друзья Кузьменко, которые пришли ее поддержать, сообщили, что будут блокировать выход из зала, чтобы не дать ее вывести. В результате она оставалась в зале заседаний до вечера.

Около 17:20 адвокат Кузьменко сообщил, что правоохранители начали формировать коридор для вывода Кузьменко и успешно забрали ее примерно через 25 минут после этого.

Напомним, что Кузьменко арестовали 13 декабря. Следствие считает, что именно она прикрепила бомбу на днище автомобиля Шеремета и привела ее в действие.