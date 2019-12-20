НАБУ вручило новое подозрение экс-нардепу Полякову

Имея собственную квартиру, он получал компенсацию от государства на аренду.

?НАБУ вручило новое подозрение экс-нардепу Полякову
Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении еще одному бывшему народному депутату в злоупотреблениях положением во время получения компенсаций за аренду жилья и недостоверное декларирование.

Об этом сообщает пресс-служба САП в фейсбуке.

По данным источников издания "Слово и Дело", речь идет о "янтарном" экс-нардепе Максиме Полякове.

Его подозревают в незаконном получении 367 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в столице. Кроме того, Полякову инкриминируют внесение недостоверных сведений в декларации за 2016-2017 годы.

Следствие установило, что Поляков с конца 2016 года проживал в собственной квартире в Киеве. Несмотря на это он продолжал получать компенсацию за якобы выплачиваемую стоимость аренды номера в гостинице "Киев". С февраля 2018 года по – август 2019-го экс-депутат незаконно получил 367 тыс. гривен.

Также установлено, что в электронной декларации за 2016 год Поляков сознательно не указал фактическое приобретение в собственность вышеуказанной квартиры, стоимость которой составляет около 10,91 млн гривен (недвижимость зарегистрировано на близкого родственника) и дорогостоящих предметов быта. А в декларации за 2017 года - не указал 5,24 млн грн доходов и расходов в размере 5,19 млн грн в связи с приобретением квартиры.

Напомним, Поляков проходит обвиняемым по так называемому "янтарному делу". В 2016 году в рамках расследования нелегальной добычи янтаря на нардепа Борислава Розенблата (другой фигурант) вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и вместе с Поляковым внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.

11 декабря Высший антикоррупционный суд не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых.

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