В СНБО решили создать патриотическую систему терробороны

В Киеве планируется создать две такие бригады.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль заявил, что в Украине будет создана мощная система территориальной обороны, которая охватит все слои населения.

Об этом он рассказал в интервью АрмияInform.

"Гарантирую, что мы будем иметь мощную территориальную оборону, куда войдут все слои населения. Она полностью обеспечит спокойствие государства в этом направлении, начиная от маленького населенного пункта - села, заканчивая промышленным мегаполисом", - сказал Коваль.

Количество бригад, по его словам, будет определяться в соответствии с особенностями области, в которой они будут создаваться. В Киеве планируется создать две такие бригады.

К системе терробороны будут привлекаться граждане всех возрастов - от совсем молодых до пожилых людей, и государство будет стимулировать граждан для участия в ней. "Очень сильно поднимем патриотическое воспитание, в частности, молодежи. Юношеский максимализм обязательно следует использовать и делать из молодежи будущих руководителей по всем направлениям", - подчеркнул замсекретаря СНБО.

Структура теробороны "не будет громоздкой, и станет очень патриотической", добавил Коваль.

Накануне в СНБО состоялось межведомственное совещание по вопросам обороны, на котором обсуждался вопрос совершенствования системы территориальной обороны. В частности, секретарь СНБОУ Алексей Данилов отметил необходимость выработки единых подходов к разработке ее архитектуры, а также акцетировал на ускорении подготовки соответствующего законопроекта.

По результатам совещания Данилов поручил Ковалю активизировать работу в этом направлении.

Напомним, в ноябре в Херсонской области объявили о запуске проекта обороны территорий по эстонской модели.