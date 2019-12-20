Зеленский о закрытии игорных заведений: "Не хотите цивилизованно? Давайте по-другому"

Президент отреагировал на непринятие закона о легализации игорного бизнеса.

Зеленский о закрытии игорных заведений: "Не хотите цивилизованно? Давайте по-другому"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине закроют все игорные заведения.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что ж, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы", - заявил Зеленский.

"Думай ... те", - добавил он.

Напомним, игорный бизнес де-юре запрещен в Украине с лета 2009 года. В июне 2015 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк высказался за его легализацию, "чтобы получить дополнительные доходы в бюджет страны". Однако в декабре 2015 года внесенный Кабмином законопроект о детенизации рынка азартных игр был отклонен комитетом Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

В октябре 2019 года Кабинет министров Алексея Гончарука сделал еще одну попытку легализовать игорный бизнес, но Рада вернула законопроект на доработку. По словам премьера, законопроект о легализации игорного бизнеса направлен главным образом на закрытие игорных залов, которые заполонили украинские улицы под видом лотерей.

19 декабря парламент отправил на доработку законопроект об игорном бизнесе, который предлагал ввести систему лицензирования в сфере азартных игр и требования к финансовому состоянию их организаторов. Однако, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что с 16:00 20 декабря Нацполиция закроет все игорные заведения в Украине.

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