Боевик "ЛНР" получил 10 лет тюрьмы за попытку диверсии на железной дороге

Организатором оказался бывший сотрудник СБУ, перешедший на сторону оккупантов.

Боевик "ЛНР" получил 10 лет тюрьмы за попытку диверсии на железной дороге
Фото: Пресс-центр СБУ

Купянский районный суд Харьковской области приговорил жителя Луганской области к лишению свободы сроком на 10 лет и один месяц за попытку подрыва железнодорожных путей.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

Как сообщалось, в декабре 2018 года контрразведчики СБУ предупредили диверсионный акт на железной дороге в Харьковской области. Оперативники спецслужбы установили, что преступление готовилось агентом так называемого "МГБ ЛНР", которое находится под полным контролем роSSийских спецслужб.

"Для совершения диверсии был избран дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом проведения ООС. Диверсия должна была привести к разрушению и длительному выводу из строя одной из основных железнодорожных артерий, по которой обеспечивается логистика для нужд Вооруженных Сил Украины на востоке страны", - подчеркнули в спецслужбе.

Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии 30 км осуществил инициацию устройства сигналом с мобильного телефона. Однако, контрразведчики заранее заменили взрывное устройство на муляж, благодаря чему диверсию удалось предотвратить.

Позже исполнителя задержали - это житель Луганской области, который ранее принимал участие в войне РоSSии против Украины. Он был завербован представителями "МГБ ЛНР" и по их заданию собирал и передавал информацию о перемещении украинсой армии. Позже он был привлечен к выполнению более сложных задач, в том числе и диверсии, за что ему обещали материальное вознаграждение.

Фото: Пресс-центр СБУ

Как выяснилось, организатором диверсии был сотрудник псевдоспецслужбы Дубровкин Егор Геннадьевич, бывший сотрудник СБУ Луганской области, который перешел на сторону оккупантов. Он находится в розыске за создание террористической группы или террористической организации и дезертирство.

Фото: Пресс-центр СБУ

Напомним, в декабре прошлого года СБУ заявила, что предотвратила взрыв на железной дороге в Харьковской области. Сообщалось, что подрывнику подменили тротил на муляж.

Ранее правоохранительные органы обнаружили и обезвредили взрывчатку под водопроводом Северский Донец - Донбасс.

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