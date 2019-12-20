Совет судей определил свою часть комиссии от отбору новых членов ВККСУ

Еще троих выберут из числа международных экспертов.

Совет судей 20 декабря тайным голосованием выбрал троих судей, которые войдут в конкурсную комиссию по отбору новых членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Об этом говорится на сайте Совета.

В конкурсную комиссию вошли:

  • Оксана Марченко, судья Хозяйственного суда Киева (16 голосов)
Фото: rsu.gov.ua

  • Виктор Остапчук, судья Верховного Суда (15 голосов)
Фото: rsu.gov.ua

  • Богдан Монич, судья Седьмого апелляционного административного суда из Винницы (13 голосов).
Фото: rsu.gov.ua

В голосовании приняли участие 24 члена Совета судей.

Еще трех представителей конкурсной комиссии выберут из числа международных экспертов, предложенных иностранными и международными организациями для Общественного совета международных экспертов, созданного согласно закона о Высшем антикоррупционном суде.Напомним, что после вступления в силу президентского закона о деятельности органов судейского управления весь состав Высшей квалифкомиссии судей прекратил работу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
В полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве ШереметаВ полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве Шеремета
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
РоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольцаРоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольца
Блок рекламы


Похожие новости
Высший совет правосудия отказался уволить судью, запретившего МайданВысший совет правосудия отказался уволить судью, запретившего Майдан
Нацсовет проверит телеканал Мураева из-за трансляции пресс-конференции фюрера РФНацсовет проверит телеканал Мураева из-за трансляции пресс-конференции фюрера РФ
Коломойский возглавил Наблюдательный совет телеканала "1+1"Коломойский возглавил Наблюдательный совет телеканала "1+1"
Депутаты "забетонировали" свою неприкосновенность, - "Голос"Депутаты "забетонировали" свою неприкосновенность, - "Голос"
Высший совет правосудия не уволил судью, арестовавшую избитого "Беркутом" фотографа НужненкоВысший совет правосудия не уволил судью, арестовавшую избитого "Беркутом" фотографа Нужненко
УПЦ КП отрицает свою юридическую ликвидациюУПЦ КП отрицает свою юридическую ликвидацию
В Грузии отметили председательство в Совете Европы 50-тысячным митингомВ Грузии отметили председательство в Совете Европы 50-тысячным митингом
На "нормандской встрече" согласовали допуск Красного Креста на оккупированную часть ДонбассаНа "нормандской встрече" согласовали допуск Красного Креста на оккупированную часть Донбасса
Лидеры стран-членов ЕС одобрили продление санкций против РоSSии на полгодаЛидеры стран-членов ЕС одобрили продление санкций против РоSSии на полгода
Высший совет правосудия огласил о начале конкурса в Высшую квалифкомиссию судейВысший совет правосудия огласил о начале конкурса в Высшую квалифкомиссию судей
Последние новости
Подгружаем последние новости