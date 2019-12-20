Совет судей определил свою часть комиссии от отбору новых членов ВККСУ
Еще троих выберут из числа международных экспертов.
Совет судей 20 декабря тайным голосованием выбрал троих судей, которые войдут в конкурсную комиссию по отбору новых членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Об этом говорится на сайте Совета.
В конкурсную комиссию вошли:
- Оксана Марченко, судья Хозяйственного суда Киева (16 голосов)
- Виктор Остапчук, судья Верховного Суда (15 голосов)
- Богдан Монич, судья Седьмого апелляционного административного суда из Винницы (13 голосов).
В голосовании приняли участие 24 члена Совета судей.
Еще трех представителей конкурсной комиссии выберут из числа международных экспертов, предложенных иностранными и международными организациями для Общественного совета международных экспертов, созданного согласно закона о Высшем антикоррупционном суде.Напомним, что после вступления в силу президентского закона о деятельности органов судейского управления весь состав Высшей квалифкомиссии судей прекратил работу.