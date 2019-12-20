Кабмин уволил двух замов главы ГФС и назначил их в Таможенную службу

Кабмин выдал соответствующие распоряжения.

Кабмин уволил двух замов главы ГФС и назначил их в Таможенную службу
Фото: lifedon.com.ua

Кабинет министров на заседании 18 декабря уволил заместителей главы Государственной фискальной службы Сергея Петухова и Дениса Шендрика и назначил их на должности заместителей главы Государственной таможенной службы.

Об этом говорится в соответствующих распоряжениях Кабмина.

В распоряжении об увольнении указано, что Денис Шендрик и Сергей Петухов уволены в связи с переходом на другую работу.

Шендрик назначен на указанную должность сроком на 5 лет, с испытательным сроком 2 месяца. Петухов назначен на должность сроком на 5 лет, с испытательным сроком 1 месяц.

Напомним, ранее Сергей Петухов занимал пост замминистра юстиции.

В мае Петухов заявлял, что глава Администрации президента Андрей Богдан подпадает под люстрацию. После этого Зеленский убрал его из списка международной делегации в Гаагу.

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