ВР приняла закон о присоединении Украины к европейскому фонду поддержки кинематографа

Цель фонда – продвигать независимое совместное кинопроизводство.

ВР приняла закон о присоединении Украины к европейскому фонду поддержки кинематографа
Фото: censor.net.ua

Верховная Рада приняла законопроект №0013 "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений (EURIMAGES)". Об этом свидетельствует сайт ВР.

Членство в "Евримаж" вступает в силу для Украины с даты получения Генеральным секретарем Совета Европы официального сообщения о присоединении.

"Евримаж" основали 26 октября 1988 года Резолюцией Комитета Министров Совета Европы. Цель этого фонда – продвигать независимое кинопроизводство путем предоставления финансовой поддержки полнометражным, анимационным и документальным фильмам совместного производства.

Ежегодный бюджет фонда составляет более 20 млн евро. Членами фонда являются 40 стран.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что представители монобольшинства планируют лишить украинского кинопроизводителя возможности получать возмещение квалификационных расходов, то есть компенсаций из государственного бюджета, и предоставить такую возможность иностранным производителям.

Законопроект противоречит норме Конституции относительно равных прав и противодействия дискриминации по любому признаку. А также закону "О государственной поддержке кинематографии в Украине" по поддержке национального производителя кинопродукции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
В полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве ШереметаВ полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве Шеремета
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
РоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольцаРоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольца
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве появился "Парк защитников Украины"В Киеве появился "Парк защитников Украины"
"Формулу Штайнмайера" можно воплотить правками закона об особом статусе Донбасса, – Боднар"Формулу Штайнмайера" можно воплотить правками закона об особом статусе Донбасса, – Боднар
"Евросолидарность" призвала Зеленского дать оценку заявлениям Путина о "русской территориий Украины""Евросолидарность" призвала Зеленского дать оценку заявлениям Путина о "русской территориий Украины"
Рада приняла законопроект про ВСК без процедуры импичмента президентаРада приняла законопроект про ВСК без процедуры импичмента президента
Рада приняла за основу законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"Рада приняла за основу законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"
Назначены послы Украины в Молдове, Катаре и ИорданииНазначены послы Украины в Молдове, Катаре и Иордании
Аграрный комитет будет рассматривать поправки к земельному закону до 27 декабряАграрный комитет будет рассматривать поправки к земельному закону до 27 декабря
Послом Украины в Китае второй раз стал Сергей КамышевПослом Украины в Китае второй раз стал Сергей Камышев
Президент назначил замминистра Кислицу постпредом Украины в ООНПрезидент назначил замминистра Кислицу постпредом Украины в ООН
Рада приняла закон о реформах в системе высшего образованияРада приняла закон о реформах в системе высшего образования
Последние новости
Подгружаем последние новости