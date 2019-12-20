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2019-12-20
В Киеве появился "Парк защитников Украины"
Новые названия получили улицы Горького и Маршала Гречко.
Фото: kmr.gov.ua
На пленарном заседании Киевского городского совета 19 декабря депутаты поддержали ряд переименований улиц и присвоили парку на улице Винницкой в Соломенском районе столицы название "Парк защитников Украины".
Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
В частности переименованы:
- улица Ивана Шевцова на улица Василия Макуха в Шевченковском районе;
- улица Маршала Гречко в улицу Ивана Выговского в Подольском районе;
- улица Горького в улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе;
- улица Подвойского в улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе.
Напомним, в ноябре в Киеве проспект Космонавта Комарова переименовали в честь Любомира Гузара, а Выборгскую улицу - в честь Олексы Тихого.