В Киеве появился "Парк защитников Украины"

На пленарном заседании Киевского городского совета 19 декабря депутаты поддержали ряд переименований улиц и присвоили парку на улице Винницкой в Соломенском районе столицы название "Парк защитников Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

В частности переименованы:

улица Ивана Шевцова на улица Василия Макуха в Шевченковском районе;

улица Маршала Гречко в улицу Ивана Выговского в Подольском районе;

улица Горького в улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе;

улица Подвойского в улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе.