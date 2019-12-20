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2019-12-20
У соосновательницы организации "Родители SOS" сгорел автомобиль
Возможен поджог.
У одной из основательниц общественной организации "Родители SOS" Алёны Парфеновой ночью 20 декабря сгорел автомобиль.
Об этом она сообщила в фейсбуке.
"Я не знаю, что случилось, но оперативно следователь говорит: похоже на поджог", - написала Парфенова.
Фото: facebook.com/alena.parfonova
Пресс-служба киевского управления ГосЧС сообщила, что информацию о возгорании автомобиля Toyota RAV 4 на улице Пулюя спасатели получили около 4:24 утра. Через 25 минут пожар потушили, но к этому времени огонь уничтожил моторный отсек и салон. Также пострадал стоявший рядом автомобиль Geely CK.
Выводов о причине возникновения пожара в ГоЧС не делают.
Фото: facebook.com/alena.parfonova
Фото: facebook.com/alena.parfonova
Организация "Родители SOS" занимается проблемами реформирования среднего и дошкольного образования.