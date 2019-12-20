Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку

Иск касается защиты чести и достоинства.

Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку
Фото: Макс Левин

Основной подозреваемый в деле об убийстве Павла Шеремета волонтер и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) подал в суд на президента Владимира Зеленского, главу МВД Арсена Авакова, первого замглаву Нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Назар Приходько, опубликовав часть искового заявления.

Также подозреваемый подал в суд на телеканал "Украина". Напомним, что Аваков, Зеленский, Коваль и Рябошапко присутствовали на брифинге, в ходе которого обвинили Антоненко, Кузьменко и Дугарь в организации и реализации убийства Шеремета.

Иск подан с целью защиты чести, достоинства и деловой репутации.

"В ходе проведения указанного брифинга было проявлено полное неуважение к принципу презумпции невиновности, закрепленной в ст. 62 Конституции Украины, п. 10 ст. 7, п. 17 УПК Украины, и полностью разрушен принцип неприкосновенности чести и достоинства гражданина и человека, предусмотренный ст. 3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституции Украины.

В исковых претензиях к Зеленскому утверждается, что он вышел за пределы своих полномочий, заявив, что "для нас это особенное, одно из приоритетных дел, которое хочется раскрыть", поскольку в официально определенных полномочиях президента нет пункта о расследовании уголовных дел.

Фото: Facebook Назар Приходько

Напомним, 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета – музыканта и военного Андрея Антоненко (Риффмастер). Мера пресечения действует до 8 февраля 2020.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых – Яна Дугарь – якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Юлия Кузьменко в присутствии Антоненко якобы прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

Утром того же дня, по версии следствия, она дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие. В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался.

Подробнее об этом деле можно прочитать в материале LB.ua "Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?"

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