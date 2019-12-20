Рада ратифицировала два договора в сфере инфраструктуры с ЕБРР и ЕИБ

Парламент 19 декабря ратифицировал два договора с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком развития и реконструкции в сфере инфраструктуры. Они позволят улучшить дороги и безопасность, сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Проекты называются "Электрификация железнодорожного направления Долинская – Николаев – Колосовка" и "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

Первый предусматривает строительство второй колеи, электрификацию и модернизацию систем сигнализации и связи. Второй будет направлен на безопасность Львова, Одессы, Днепра, Харькова, Киева и Каменец-Подольська, в него включается улучшение дорожных пересечений, инфраструктуры для общественного транспорта и велосипедов. Также будут обустроены объекты для уменьшения скорости в населенных пунктах и рядом со школами.

Ориентировочная стоимость проекта повышения безопасности дорог составляет 177 млн евро, из которых кредит ЕИБ – 75 млн евро по договору от 9 июля 2018, кредит ЕБРР – 75 млн, подписание договора планируется в 2020 году. Еще 27 млн привлекут из средств городов.