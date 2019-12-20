Рада ратифицировала два договора в сфере инфраструктуры с ЕБРР и ЕИБ

Они позволят повысить безопасность на дорогах.

Рада ратифицировала два договора в сфере инфраструктуры с ЕБРР и ЕИБ
Фото: надано Олексієм Матюшенком

Парламент 19 декабря ратифицировал два договора с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком развития и реконструкции в сфере инфраструктуры. Они позволят улучшить дороги и безопасность, сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Проекты называются "Электрификация железнодорожного направления Долинская – Николаев – Колосовка" и "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

Первый предусматривает строительство второй колеи, электрификацию и модернизацию систем сигнализации и связи. Второй будет направлен на безопасность Львова, Одессы, Днепра, Харькова, Киева и Каменец-Подольська, в него включается улучшение дорожных пересечений, инфраструктуры для общественного транспорта и велосипедов. Также будут обустроены объекты для уменьшения скорости в населенных пунктах и рядом со школами.

Ориентировочная стоимость проекта повышения безопасности дорог составляет 177 млн евро, из которых кредит ЕИБ – 75 млн евро по договору от 9 июля 2018, кредит ЕБРР – 75 млн, подписание договора планируется в 2020 году. Еще 27 млн привлекут из средств городов.

Напомним, советник премьер-министра Украины Юрий Голик заявил, что правительству удалось привлечь 900 миллионов евро от ЕБРР и ЕИБ для строительства 340 километров дорог в 5 областях Украины.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
В полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве ШереметаВ полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве Шеремета
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
РоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольцаРоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольца
Блок рекламы


Похожие новости
Рада ввела штраф до 85 000 гривен за "кнопкодавство"Рада ввела штраф до 85 000 гривен за "кнопкодавство"
Рада приняла законопроект про ВСК без процедуры импичмента президентаРада приняла законопроект про ВСК без процедуры импичмента президента
Рада приняла за основу законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"Рада приняла за основу законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"
Рада приняла закон о реформах в системе высшего образованияРада приняла закон о реформах в системе высшего образования
Рада проголосовала за законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада проголосовала за законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
В Украине создадут единый центр данных в сфере нацбезопасности за 12,3 млн грнВ Украине создадут единый центр данных в сфере нацбезопасности за 12,3 млн грн
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
Рада приняла обновленную редакцию закона о признании "Пласта" после вето ЗеленскогоРада приняла обновленную редакцию закона о признании "Пласта" после вето Зеленского
Детский омбудсмен Кулеба рассказал о состоянии пострадавших в ДТПДетский омбудсмен Кулеба рассказал о состоянии пострадавших в ДТП
Риффмастер из СИЗО поблагодарил мать Шеремета "за то, что она не хочет, чтобы страдали невиновные люди"Риффмастер из СИЗО поблагодарил мать Шеремета "за то, что она не хочет, чтобы страдали невиновные люди"
Последние новости
Подгружаем последние новости