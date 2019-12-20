НАБУ пришло с обыском в одесское СМИ "Думская"

Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском на одесский телеканал "Думская". Об этом сообщили на одноименном сайте СМИ.

По словам сотрудников канала, следственные действия начались около 9:30. Работников не пускали на рабочие места. Очевидцы утверждают, что их толкали и не давали проводить видеосъемку.

"Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала. По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания. Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова в СМИ", – добавили в "Думской".

Фото: dumskaya.net

По данным Нацсовета по телевидению и радиовещанию, под логотипом "Думская.TV" ведет вещание ООО "Телерадиокомпания "Моя Одесса". По данным аналитической системы YouControl, владельцем компании является Михаил Шмушкович, соратник оппозиционного депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.

Напомним, государственное бюро расследований в июле 2019 проводило обыски на телеканале "Прямой". В ГБР уточнили, что следственные действия проводились в рамках досудебного расследования уголовного производства по купле-продаже канала.



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