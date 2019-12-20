Группа "За будущее" в Раде потеряла одного депутата

В составе группы осталось 22 нардепа.

?Группа "За будущее" в Раде потеряла одного депутата
Фото: slovoidilo.ua

Группа "За будущее" в Верховной Раде потеряла одного депутата - из нее вышел Владислав Поляк.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на пленарном заседании в пятницу.

"Сообщаю о выходе из депутатской группы "За будущее" в Верховной Раде 9 созыва. Прошу объявить мое заявление на пленарном заседании. Поляк", - зачитал Разумков это обращение.

В составе "За будущее" осталось 22 народных депутата.

Владислав Поляк был избран в Верховную Раду по избирательному округу №73 в Закарпатской области.

До избрания был депутатом Закарпатского областного совета, а еще раньше - Виноградовского городского совета. С 2009 года - частный предприниматель.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
В полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве ШереметаВ полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве Шеремета
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
РоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольцаРоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольца
Блок рекламы


Похожие новости
Контактная группа еще раз попробует договориться об обмене пленными, - КучмаКонтактная группа еще раз попробует договориться об обмене пленными, - Кучма
Зеленский предложил Раде закрыть лазейку в Уголовном кодексе, которая помогла ЕфремовуЗеленский предложил Раде закрыть лазейку в Уголовном кодексе, которая помогла Ефремову
Депутатам разослали ключевые правки к законопроекту о землеДепутатам разослали ключевые правки к законопроекту о земле
В МИДе осудили встречу депутата Бундестага с оккупантами ОРДЛО в МинскеВ МИДе осудили встречу депутата Бундестага с оккупантами ОРДЛО в Минске
Суд отпустил еще одного подозреваемого по делу о закупках бронежилетовСуд отпустил еще одного подозреваемого по делу о закупках бронежилетов
В Раде приняли закон о проведении в Украине весенней сессии Ассамблеи НАТОВ Раде приняли закон о проведении в Украине весенней сессии Ассамблеи НАТО
В Раде произошла серьезная драка из-за земельного вопросаВ Раде произошла серьезная драка из-за земельного вопроса
Депутата местного совета заподозрили в незаконной добыче и продаже песка из киевского озераДепутата местного совета заподозрили в незаконной добыче и продаже песка из киевского озера
В Раде создана новая группа "Доверие" во главе с Кулиничем (обновлено)В Раде создана новая группа "Доверие" во главе с Кулиничем (обновлено)
Рада отказалась назначить нового главу международного комитета вместо ЯременкоРада отказалась назначить нового главу международного комитета вместо Яременко
Последние новости
Подгружаем последние новости